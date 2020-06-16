В апреле-мае Украина почти прекратила импорт товаров Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина за два последних месяца фактически ничего не импортировала. Об этом С.Марченко рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает РБК.



"В мае месяце и в апреле месяце импорта фактически не было. У нас границы были закрыты", - заявил глава Минфина.



По его словам, это послужило причиной невыполнения показателей таможенных поступлений.



"Решения, которые сейчас происходят на налоговой и таможне - были необходимы. Критически необходимые. Я не мог понять, почему мы не можем выполнять план в этих сложных условиях. Причина этого зла в том, что нужно постоянно управлять системой", - заявил С.Марченко.



Министр также напомнил, что на данный момент уволено 50% руководителей региональных таможен и 2/3 налоговых руководителей.



"Мы делаем ротации на таможне. Мы сейчас имеем возможность контролировать ситуацию. И да, действительно, в мае месяце и в апреле месяце импорта фактически не было. У нас границы были закрыты. И то, что ехало в Украину мы растаможивали эффективно", - заявил он.



Как известно, из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров 12 марта ввел карантин на три недели. С 17 марта правительство запретило все международное пассажирское сообщение как воздушным, так и наземным транспортом. 18 апреля прекратилось железнодорожные, авиационные и автобусные пассажирские перевозки внутри страны. Позже карантин был продлен до 22 мая. По истечении указанного срока в стране начал действовать адаптивный карантин, который продлится до 22 июня.



МинПром



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