В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром

Министр энергетики РФ Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо.
Таким образом, субсидии составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит "Газпром" за счет маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10%.
Как отмечает А.Новак, перевод машин на газомоторное топливо поможет значительно снизить затраты автовладельцев на бензин и дизель. Оперативный запуск программы по масштабному переводу техники позволит перевести на газ до 10-12 тыс.автомобилей в текущем году.
В пресс-службе МинэнергоРФ подтвердили инициативу А.Новака. В правительстве поддержали его предложение поддержали.
В ноябре стало известно, что правительство России в ближайшие пять лет направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей, за это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций.