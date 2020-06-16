Лукашенко готов отказаться от российского газа Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что можно найти альтернативу российскому газу. Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.



"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал А.Лукашенко.



Цена российского газа для Беларуси в 127 долл. за тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант по итогам прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Беларуси и России.



В январе-феврале 2020 года российский газ в Беларусь также поставляется по цене 2019 года – 127 долл. за тыс. куб. м.



А.Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долл. за тысячу кубометров.



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