Белановский ГОК Ferrexpo передал рентген аппарат Кременчугской больнице Белановский ГОК (входит в компанию Ferrexpo) снова оказал помощь по борьбе с коронавирусом COVID-19 Больнице интенсивного лечения "Кременчугская". Об этом сообщает пресс-служба компании.



В этот раз медучреждение получило современный мобильный рентген аппарат южнокорейского производства. Стоимость данного аппарата составила более одного миллиона гривен.



Как отметили на Белановском ГОКе, в это непростое время Ferrexpo стремится сделать работу медиков комфортнее, а лечение пациентов – безопаснее. Одним из важных шагов была замена устаревшего рентген аппарата на современное оборудование, которое сможет сделать диагностику быстрее и качественней.



По словам заведующего, рентген отделением больницы "Кременчугская" Юрия Стрюка, медики очень рады подарку - современному, мобильному, легкому рентгенаппарату. "Он нам будет очень помогать: даст возможность делать рентген в палатах, операционных, у тяжелых больных и изображение будет выводиться на монитор. Этот аппарат снимает все от головы до пяток. Согласно современным требованием здесь есть датчик, который выдает дозу облучения пациента. На старых советских аппаратах, которыми мы пользовались ранее, такого нет", - добавил Юрий Стрюк.



Ferrexpo продолжает закупать и поставлять необходимое оборудование, средства защиты, медикаменты и другие медицинские товары больницам Полтавской и других областей Украины. В рамках программы помощи Компании медучреждениям уже передано товаров на сумму более 1 млн. долларов США. В частности, медицинским учреждениям Кременчуга и региона Ferrexpo закупила медоборудования и предметов индивидуальной защиты на более чем 2,5 млн грн.



МинПром



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