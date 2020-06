На строительства американских подлодок поставлялась некачественная сталь

Компания Bradken Inc., которая поставляет высокопрочную сталь для верфей Electric Boat и Newport News Shipbuilding, строящих подводные лодки для Военно-морских сил (ВМС) США, десятилетиями фальсифицировала результаты заводских испытаний и поставляла подрядчикам американской армии некачественную сталь.



Как сообщает AP, в 2008 году Bradken Inc. приобрела литейный завод в Такоме, а в 2017 году руководство компании узнало, что директор металлургического завода фальсифицирует результаты испытаний готовой стали на прочность. После внутреннего расследования о проблеме было сообщено правоохранительным органам и прокуратуре, которые также подключились к проверке ситуации.



Выяснилось, что 66-летняя директор металлургического завода Элейн Томас сфальсифицировала результаты проверок 240 партий стали, что составляет половину всей поставленной компанией для нужд ВМС США продукции. В ходе проверок стало известно, что некорректные результаты тестов Томас сообщала с 1990-х годов, а известно об этом стало только после того, как преемник Элейн перед вступлением в должность проверил заводскую документацию и обнаружил подозрительные расхождения.



В документах не сообщается о поломках подводных лодок из-за некачественной стали и не конкретизируется, какие именно субмарины выполнены из некондиционного материала, однако прокурор отметил, что компания Bradken Inc. ставила под угрозу жизни моряков и вынудила ВМС США понести дополнительные расходы на восстановление подводных лодок.



