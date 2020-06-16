Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европейская комиссия начала новое расследование по импорту г/к проката из Турции

16.06.20 12:47 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Европейская комиссия объявила о начале нового расследования по импорту горячекатаного проката из Турции, инициатором которого стала региональная металлургическая ассоциация Eurofer.

Турецкие компании обвиняются в получении незаконного субсидирования от государства. К нему, в частности, относятся прямое предоставление бюджетных средств, налоговые льготы, государственное снабжение сырьем, энергией и другими материалами по заниженным ценам.

Обвинения Eurofer относятся, в первую очередь, к крупнейшей турецкой металлургической компании Erdemir, которая к тому же находится в собственности государственного пенсионного фонда. Но проверяться будет деятельность и других турецких производителей горячекатаного проката Tosyali, Colakoglu, Habas и MMK Metalurji (последний находится в собственности российской группы ММК).

Предварительное решение Европейской комиссии ожидается в марте 2021 г. Окончательное может быть принято в июне-июле следующего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:13
В России переход автомобилей на газ оплатят государство и Газпром
13:58
Лукашенко готов отказаться от российского газа
13:44
Нефтегазовики поддержали аграриев в призыве не вводить пошлину на дизтопливо
13:33
Белановский ГОК Ferrexpo передал рентген аппарат Кременчугской больнице
13:18
Повышение ренты на добычу руды необходимо отложить - мнение
12:31
В Украине расход газа будут считать в киловатт-часах
12:20
На строительства американских подлодок поставлялась некачественная сталь
12:12
Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей в период карантина
11:58
В США продолжают банкротиться сланцевые компании
11:40
В Европе начали расти спотовые цены на газ
11:30
Tokyo Steel повышает цены на сталь
11:18
Рада рассмотрит законопроект Зеленского о всенародном референдуме
11:01
Газпром задним числом повысит стоимость газа для Польши за три года
10:45
ArcelorMittal инвестирует в добычу руды в Индии
10:31
ОГХК заключила договоры на продажу сырья с Керамплюс Кучука
10:26
К 2023 году Украина планирует отказаться от кредитов МВФ
10:22
Власти Казахстана ввели негласный запрет на экспорт металлолома
10:07
Liberty Steel реализует в Румынии проект за 1,2 млрд евро
09:44
Acerinox приобрел немецкого производителя спецсплавов
09:10
Шмыгаль ожидает постепенного роста экономики уже во втором полугодии
15.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!