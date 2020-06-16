Европейская комиссия начала новое расследование по импорту г/к проката из Турции Европейская комиссия объявила о начале нового расследования по импорту горячекатаного проката из Турции, инициатором которого стала региональная металлургическая ассоциация Eurofer.



Турецкие компании обвиняются в получении незаконного субсидирования от государства. К нему, в частности, относятся прямое предоставление бюджетных средств, налоговые льготы, государственное снабжение сырьем, энергией и другими материалами по заниженным ценам.



Обвинения Eurofer относятся, в первую очередь, к крупнейшей турецкой металлургической компании Erdemir, которая к тому же находится в собственности государственного пенсионного фонда. Но проверяться будет деятельность и других турецких производителей горячекатаного проката Tosyali, Colakoglu, Habas и MMK Metalurji (последний находится в собственности российской группы ММК).



Предварительное решение Европейской комиссии ожидается в марте 2021 г. Окончательное может быть принято в июне-июле следующего года.



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