В Украине расход газа будут считать в киловатт-часах Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии". "За" соответствующее решение 16 июня проголосовал 281 депутат, сообщает Укринформ.



"Более объективным является учет природного газа в энергетических единицах, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями", - говорится в пояснительной записке.



Кроме того, это убирает различия в подходах по учету природного газа в Украине и странах Европейского Союза.



"Учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, вместе с тем в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии. При этом уже на сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в объемах энергии (кВт.час), а затем, расчетным путем, определяется в кубических метрах", - объясняют авторы законопроекта.



Функционирование одновременно учета газа при приеме природного газа по реверсным поставкам от европейских операторов газотранспортных систем и в ходе транспортировки газа потребителям в Украине как в объемных единицах, так и в энергетических создает неудобства и разбалансировку по данным, а также препятствия на пути развития рынка природного газа в Украине и его интеграции в Европейский газовый рынок.



Кроме того, расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.



"Иными словами, на сегодня потребитель независимо от того, качественный газ или нет, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа", - отмечается в пояснительной записке.



На дату введения в действие этого закона оператор газохранилищ осуществляет перерасчет объемов природного газа, которые хранятся в газохранилищах, определенных исходя из кубических метров, в единицы энергии, применяя коэффициент средневзвешенного значения высшей теплоты сгорания в точках передачи природного газа из/в газохранилища за календарный год, что предшествует дате введения в действие этого закона.



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