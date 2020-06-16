Tokyo Steel повышает цены на сталь Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, заявила во вторник, что повысит цены на стальную продукцию на 3,5% -7,3% в июле, пояснив свое решение наметившейся тенденцией к росту цен на международных рынках в условиях сильного роста спроса из Китая.



Цены будут увеличены на 3 000 - 5 000 иен (28-46 долларов) за тонну, а цены на основные Н-образные балки будут подняты до 81 000 иен (753 доллара) за тонну с 76 000 иен, говорится в сообщении компании.



Также вырастут цены на стальные прутки, включая арматуру, до 59 000 иен с 55 000 иен, а на рулоны из оцинкованной стали горячим способом до 70 000 иен с 67 000 иен.



Tokyo Steel ожидает рост внутреннего спроса на сталь, поскольку строительные проекты возобновили свою деятельность после того, как Япония начала снимать ограничения, вызванные коронавирусом, и запасы строительных материалов крайне низки, говорится в сообщении компании.



До этого Tokyo Steel не могла поднять цены два месяца подряд.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



