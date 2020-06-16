Tokyo Steel повышает цены на сталь

Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, заявила во вторник, что повысит цены на стальную продукцию на 3,5% -7,3% в июле, пояснив свое решение наметившейся тенденцией к росту цен на международных рынках в условиях сильного роста спроса из Китая.
Цены будут увеличены на 3 000 - 5 000 иен (28-46 долларов) за тонну, а цены на основные Н-образные балки будут подняты до 81 000 иен (753 доллара) за тонну с 76 000 иен, говорится в сообщении компании.
Также вырастут цены на стальные прутки, включая арматуру, до 59 000 иен с 55 000 иен, а на рулоны из оцинкованной стали горячим способом до 70 000 иен с 67 000 иен.
Tokyo Steel ожидает рост внутреннего спроса на сталь, поскольку строительные проекты возобновили свою деятельность после того, как Япония начала снимать ограничения, вызванные коронавирусом, и запасы строительных материалов крайне низки, говорится в сообщении компании.
До этого Tokyo Steel не могла поднять цены два месяца подряд.