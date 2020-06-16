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В США продолжают банкротиться сланцевые компании

16.06.20 11:58 , Интерфакс
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Американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas объявил о банкротстве, став очередной жертвой обвала цен на нефть.

Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса. В начале апреля о банкротстве объявила Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

"После внимательного анализа наших стратегических вариантов, мы пришли к заключению, что добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов является наилучшим выходом для Extraction", - заявил гендиректор компании Мэтт Оуэнс.

Финансовое положение Extraction существенно ухудшилось, когда ее денежный поток упал на фоне обвала цен на нефть и кредиторы компании сократили кредитные линии. В мае она предупредила инвесторов, что, вероятно, не сможет сохраниться в своей нынешней форме, пишет газета Financial Times.

Сокращение капиталовложений, о котором объявила Extraction не впечатлило инвесторов, посчитавших, что это будет способствовать снижению добычи компании и ее денежного потока.

Extraction была основана в 2012 году, а в 2016 году провела IPO, которое на тот момент стало крупнейшим после обвала цен на нефть в 2014 году. Капитализация компании после IPO достигала 4 млрд долл, однако в настоящее время чуть более 88 млн долл.

Сланцевые участки Extraction в Колорадо обеспечивают компании производство почти 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На конец первого квартала 2020 года ее долг составлял порядка 1,6 млрд долл. при активах в 2,7 млрд долл.

Среди американских нефтекомпаний, заявивших о возможности скорого банкротства за последнее время, - California Resources Corp., а также Chesapeake Energy.

По прогнозу аналитической фирмы Rystad Energy, около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в этом году из-за падения цен на нефть.

МинПром

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