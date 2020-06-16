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В Европе начали расти спотовые цены на газ

16.06.20 11:40 , Интерфакс Украина
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Спотовые цены на газ в Европе с началом новой недели добавили более 10% к уровню прошлой недели, выйдя за отметку 60 долл. за тысячу кубометров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На главной европейской площадке, голландской TTF, газ с поставкой во вторник стоит 62,4 долл. за тысячу кубометров, на британской NBP - 63,2 долл. На хабе в австрийском Баумгартене цена с поставкой во вторник восстановилась до 70,8 долл. за тысячу кубометров.

Котировки на форвардные контракты на TTF дают надежду преодолеть эту планку только в четвертом квартале этого года. Текущая котировка на IV квартал 2020 года - 115 долл., при этом октябрьский форвард еще находится на уровне 91 долл. за тысячу кубов.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа через терминалы СПГ на европейский рынок в июне в целом снижается на 7% по отношению к июню 2019 года (уже не говоря о значительном сезонном сокращении по отношению к маю 2020).

Наиболее сильное снижение поставок статистика показывает через терминал в Нидерландах - тут и находится хаб TTF (поставки с терминала в сеть упали почти до нуля). На 15% сокращаются поставки в Бельгию, на 55% - во Францию.

Экспорт СПГ из США (который политики называют "молекулами свободы") сокращается из-за того, что цена на американском хабе Henry Hub сравнялась с европейскими котировками, не оставляя поставщикам возможности окупить затраты на сжижение, регазификацию и морскую транспортировку.

При этом уникальную динамику показывают терминалы СПГ в Великобритании. Если в 2019 году на летние месяцы поставка газа на них сокращалась в несколько раз, то теперь она держится на уровне предыдущих месяцев межсезонья, показывая таким образом трехкратный рост год к году в июне.

МинПром

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