Рада рассмотрит законопроект Зеленского о всенародном референдуме

Верховная Рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза. Об этом сообщает РБК-Украина.
За сокращение сроков проголосовали 242 парламентария.
Законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.
Закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:
утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
решение вопроса общегосударственного значения;
изменение территории Украины;
потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.
Ключевой же новацией законопроекта является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд грн, однако в законе В.Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.