Газпром задним числом повысит стоимость газа для Польши за три года "Газпром" и польская PGNiG ведут переговоры о ретроактивном пересмотре цены контракта, начиная с 2017 года, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".



"Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены (газа для Польши - ИФ) в сторону увеличения", - сообщили в российской компании.



Как сообщалось, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По решению суда "Газпром" должен вернуть покупателю переплату за газ в размере 1,5 млрд долл.



PGNiG в понедельник, 15 июня, сообщила, что подписала с ООО "Газпром экспорт" дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года и согласовала с "Газпромом" срок выплаты этих 1,5 млрд долл. - до 1 июля.



В своем комментарии "Газпром экспорт" не касается вопроса компенсации, но подтверждает факт подписания дополнения к контракту, делая акцент при этом на шагах по обжалованию решения арбитража.



""ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в республику Польша. В то же время, без ущерба позиции группы "Газпром" при обжаловании решения арбитражного трибунала ООО " Газпром экспорт" и PGNiG подписали соответствующее дополнение к контракту купли-продажи природного газа, отражающее решение арбитража", - отметили в "Газпром экспорте".



"Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.



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