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ОГХК заключила договоры на продажу сырья с Керамплюс Кучука

16.06.20 10:31
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Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договора на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен. Об этом свидетельствуют договоры между компаниями.

"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК – Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.

По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

В.Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.

В.Кучук и его партнер Дмитрий Визгалов занимались скупкой продукции Вольногоркого ГМК по ценам значительно ниже рынка, пока его структуры не были вытеснены трейдерами бизнесмена Дмитрия Фирташа в 2004 году.

Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно - занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договора напрямую с переработчиками.

Однако сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных также свидетельствует о значительном занижении цен. А сама "Керамплюс" является классическим посредником, покупая продукцию для перепродажи.

Стоимость продукции ОГХК при покупке на внутреннем рынке, грн/т во 2 квартале 2020:

       Ставролит    Циркон (КЦЗ)    
      Циркоп (КЦП)		   Рутил   Ильменит
Рынок 2400 37935 39340 34563 7868
Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Данные:  аналитические издания Украины, опрос игроков рынка

Как сообщалось, с апреля врио главы правления ОГХК является экс-сотрудник российского Гленкор Дэвис.

"Керамплюс" - торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности и входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) http://www.mcd.com.cy/ с главным офисом на Кипре.  

МинПром



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