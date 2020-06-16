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ArcelorMittal инвестирует в добычу руды в Индии

16.06.20 10:45 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорации ArcelorMittal и Nippon Steel вложат в свое совместное предприятие в Индии AM/NS India около 20 млрд рупий (270 млн долл.), которые будут направлены на расширение его сырьевой базы.

Как сообщил глава ArcelorMittal Лакшми Миттал, компания будет развивать железорудные предприятия Sagasahi и Thakurani в штате Одиша, которые он приобрел на аукционе в начале 2020 г.

Кроме того, инвестиционная программа предусматривает увеличение мощностей обогатительного комбината Dabuna от 5 млн до 16 млн т в год и фабрики по производству окатышей в порту Парадип — от 6 млн до 12 млн т в год.

По словам Л.Миттала, потребности меткомбината Hazira, который ранее принадлежал компании Essar Steel, пока не требуют таких больших объемов сырья. Поэтому компания рассчитывает экспортировать излишки окатышей.

МинПром

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