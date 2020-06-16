К 2023 году Украина планирует отказаться от кредитов МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда. Об этом сообщает УНИАН.



"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов", – сказал он.



Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста, считает С.Марченко.



По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.



При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".



"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", – сообщил министр.



Как сообщалось, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере 2,1 млрд долл.



МВФ обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.



Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.



МинПром

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