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Власти Казахстана ввели негласный запрет на экспорт металлолома

16.06.20 10:22
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Казахстанские заготовители лома черных и цветных металлов терпят убытки из-за негласного запрета на экспорт. Об этом рассказал председатель ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии" Владимир Дворецкий, передает LS.

По словам Дворецкого, с 16 мая действует неофициальный запрет на вывоз казахстанского лома. "Стоят груженные ломом вагоны и не могут выехать. Какой-либо внятной причины для этого нет. Официального отказа в вывозе, запрещающих документов, тоже нет. За это время наши предпрития уже потерпели прямые убытки на 200 млн тенге, но это не окончательные цифры. Многие даже не стали грузить вагоны, потому что знают, что все равно их не выпустят. Предприниматели должны по контракту отправить этот лом в Россию, но теперь он просто лежит на складах. Если посчитать косвенный ущерб, то счет пойдет на миллиарды", – сказал он.

Глава ассоциации заявил, что данный запрет не законен, и потребовал разобраться в этой ситуации. "Такой отказ можно ввести только через нормативные правовые акты, которые госорганы должны предварительно согласовать с нацпалатой предпринимателей "Атамкен". Потом акт следует зарегистрировать в министерстве юстиции, и только через 10 дней после его публикации в прессе документ вступает в законную силу", – рассказал он.

В данном случае ничего этого проделано не было, действует просто телефонное право, уверяет Дворецкий. "Ведь у нас договор о Евразийском экономическом союзе и там прописано, что не должно быть никакой дискриминации. Поэтому и не дают на руки запрещающие документы, ведь тогда вся страна может попасть под санкции. Сейчас груженными стоят не только казахстанские, но и российские вагоны. И из-за этого уже назревает скандал между двумя странами", – предупредил он.

Глава ассоциации отметил, что уже говорил об этой ситуации первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову. "Он поручил, чтобы после сегодняшнего подписания соглашения о сотрудничестве между министерством индустрии и инфраструктурного развития, металлургическими и ломозаготавливающими предприятиями госорганы решили эту проблему. Но пока вопрос все еще остается открытым", – резюмировал он.

МинПром

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