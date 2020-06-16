Liberty Steel реализует в Румынии проект за 1,2 млрд евро Британская металлургическая группа Liberty Steel подписала соглашения с правительством Румынии, румынским государственным банком Eximbank и государственной газовой компанией Romgaz по реализации инвестиционного проекта стоимостью 1,2 млрд евро на металлургическом комбинате Galati.



В настоящее время это предприятие имеет две доменные печи, из которых функционирует только одна, мощностью до 2 млн т в год. Оно выпускает горячекатаный тонко- и толстолистовой прокат, холоднокатаный прокат, листовую сталь с покрытиями и сварные трубы.



Liberty Steel планирует построить на комбинате две электродуговые печи совокупной производительностью 4 млн т в год. Одна будет поставлять слябы для стана горячей прокатки, вторая – для толстолистового стана.



Для обеспечения новых электропечей сырьем Liberty Steel в течение ближайших 3-5 лет построит модуль по производству 2,5 млн т восстановленного железа в год. На первых порах на нем будет потребляться природный газ, но в перспективе компания планирует заменить его водородом. Причем энергию для электролизеров будут давать ветряные и солнечные установки. Liberty Steel сообщает, что этот переход состоится, когда станет экономически выгодным. Но в целом компания будет стремиться добиться нулевых выбросов углекислого газа к 2030 г.



Пока компания не сообщают, продолжат ли функционирование доменные печи и кислородные конвертеры после ввода в строй нового производственного комплекса. Решение по этому вопросу будет приниматься позже в зависимости от рыночных тенденций.



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