Шмыгаль ожидает постепенного роста экономики уже во втором полугодии

Правительство разработало программу стимулирования экономики, которая в первую очередь направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом 15 июня заявил глава правительства Денис Шмыгаль в программе "Свобода слова" на канале ICTV.

Как указал премьер, в программе деятельности правительства, опубликованной в понедельник, учитывается падение ВВП на 4,8%.

"Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет -4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия прогнозируется постепенный рост экономики", − отметил Д.Шмыгаль.

Также он добавил, что для преодоления кризисной ситуации в стране, сложившейся вследствие пандемии коронавируса, правительство разработало и подало для утверждения программу стимулирования экономики, которая направлена в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним: ранее Кабмин опубликовал доработанную программу своей деятельности, которая включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности правительства.



МинПром

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