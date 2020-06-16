Цены на заправках продолжат идти вверх Топливо в Украине становится все дороже: почти повсеместно пошли вверх цены на бензин и дизель, а сжиженный газ дорожает уже месяц, cтоимость литра уверенно приближается к 11,5 грн, пишет газета "Сегодня".



Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля вызвано тем, что в розницу приходит более дорогое топливо, которое заменяет распроданное дешевое. Более быстрыми темпами этот процесс идет в Киеве и области, поэтому здесь мы видим самые высокие темпы роста цен. То же касается и сжиженного автогаза. Соответственно, меньше растет стоимость нефтепродуктов там, где более низкий уровень их потребления.



По прогнозу Геннадия Рябцева, на наступившей неделе цены на все виды нефтепродуктов и дальше будут расти.



"Появились инициаторы повышения стоимости бензина, за ними пойдут и остальные, – говорит Геннадий Рябцев. – Конечно, есть более дешевые сети-дискаунтеры, есть более дорогие. Что касается уровня роста, то если повысят цены на крупнейшей украинской сети заправок, то рост может быть и 50 коп./л. Если они пока оставят цены прежними, то рост окажется меньше – около 20 коп./л. Цена газа тоже повысится, но не более 55% от цены бензина, иначе такие продавцы потеряют покупателей".



Сергей Куюн рассказал о более глубоких проблемах, которые могут спровоцировать взрывообразный рост цен на рынке уже в ближайшее время.



"Можно было бы прогнозировать, что на наступившей неделе значительное повышение цен на бензин и дизель будет маловероятным, если бы не нервозность, которую вносит неопределенная ситуация с введением высоких пошлин против импортного дизтоплива и сжиженного газа – отметил Сергей Куюн. – Напомню: украинские производители топлива развернули беспрецедентную кампанию по давлению на Межведомственную комиссию по международной торговле при Минэкономики. Ожидается, что вопрос в очередной раз будет рассматриваться комиссией на этой неделе. Если повышение пошлин утвердят – это чревато потерей 30% рынка дизеля из-за прекращения российских поставок. Причем в разгар уборочной кампании!"



Ситуация взрывоопасная. Уже сейчас виден ажиотаж с оптовыми закупками, что дополнительно повышает цены в опте, а что будет с ценами в рознице, если пошлины введут, – трудно даже прогнозировать. Но точно можно сказать: закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании".



Артем Куюн говорит, что темпы роста цены газа в рознице в ближайшую неделю будут на уровне нынешних или чуть выше, то есть еще 35-40 коп./л.



"Но ситуация аналогичная той, которая складывается вокруг пошлин на дизтопливо, – говорит Артем Куюн. – С одним отличием – поставки газа из РФ продолжатся, так как альтернативы им нет. Повышение пошлины оплатит потребитель, а это дополнительно около 60 копеек на каждом литре газа. Остается надеяться, что Межведомственная комиссия примет взвешенное решение в интересах Украины и украинцев".



МинПром



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