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Нефть начала дешеветь из-за роста числа заражений коронавирусом

16.06.20 08:57
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Цены на нефть во вторник утром слабо снижаются из-за опасений, что рост заражений COVID-19 во всем мире может затормозить рост спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 8.17 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,08% - до 39,7 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,08% - до 37,1 доллара за баррель. 

К понедельнику число случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 миллионов во всем мире. Число зараженных резко возросло в Латинской Америке, в то время как США и Китай также сталкиваются с новыми вспышками. 

Однако надежды на то, что сокращения добычи могут быть продлены, сдерживают снижение котировок. Так, поддержку ценам оказали слова министра энергетики ОАЭ. Сухель аль-Мазруи в понедельник выразил уверенность в том, что все страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса. Он также отметил, что есть признаки того, что спрос на нефть растет, поскольку все больше стран ослабляют карантин. 

 

"Возобновившийся оптимизм в отношении того, что сокращения добычи ОПЕК+ могут остаться в силе, если мы увидим, что усиление опасений по поводу второй волны (заражений - ред.) приведет цены на нефть к свободному падению", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

МинПром

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