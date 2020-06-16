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Китайская Zijin Mining приобретает золотой рудник в Гайане

16.06.20 08:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания Zijin Mining, ведущий в стране производитель золота и меди, стала основным претендентом на приобретение канадской золотодобывающей компании Guyana Goldfields, осуществляющей операции в Гайане, предложив за нее 238 млн долл.

Ранее за приобретение этого актива боролись канадские компании Gran Colombia Gold и Silvercorp. Последняя даже подписала предварительное соглашение о покупке Guyana Goldfields, но китайцы предложили на 35% больше. 

Основным активом Guyana Goldfields является рудник Aurora. В 2019 г. на нем было добыто 124,2 тыс. тройских унций золота, на 17% меньше, чем годом ранее. В конце прошлого года компания объявила о пересмотре запасов в сторону уменьшения, что привело к рекордному падению курса ее акций с октября 2008 г. и сделало ее объектом для поглощения. 

В конце июня Guyana Goldfields остановит работу рудника для проведения ремонтов оборудования. При этом Zijin Mining обещает предоставить срочный заем в размере $30 млн. для обеспечения дальнейшего функционирования предприятия. 

Для китайской компании это уже второе за последний год приобретение золотодобывающих активов в Южной Америке. В марте 2020 г. Zijin закрыла сделку по покупке канадской компании Continental Gold, занимающейся добычей золота в Колумбии.


МинПром

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