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Мининфраструктуры издевается над украинскими моряками - Магера

15.06.20 18:19
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Министерство инфраструктуры продолжает издеваться над украинскими моряками, игнорируя их беду, не желая идти на встречу и искать компромисс. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Десятки тысяч мореходов из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой – им приходится оставаться в море сверхурочно, некоторым по 12-13 месяцев (что недопустимо по технике безопасности – это прямая угроза здоровью)", - заявил нардеп.

"У тех, кто на суши, - проблемы с документами. В море не могут попасть даже те, у кого "бумаги" в порядке. Нет ни логистики, ни трансферов. Люди брошены на произвол судьбы. Если моряки не попадут на собственные корабли, их место займут другие люди из других стран. А это чревато ростом безработицы уже в нашей стране. Неужели это непонятно?", - добавил он

Народный депутат выразил удивление позицией министра Криклия. Он подчеркнул, что министр в открытую игнорирует проблемы десятков тысяч украинцев, которые трудятся по всему миру на разных судах и ходят в море под самыми разными флагами

"Завтра я еще раз подниму этот вопрос в Верховной Раде. А пока в очередной раз обращаюсь к министру Криклию: перестаньте заниматься должностным преступлением! Обратите внимание на проблемы украинских моряков. Хватит болтовни. Нужны срочные и конкретные действия!", - подчеркнул С.Магера.

МинПром

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