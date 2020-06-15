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Украина улучшила сальдо внешней торговли

15.06.20 17:40
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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2020 года сократилось в 3,15 раза по сравнению с январем-апрелем 2019 года - до 675 млн долл. с 2,124 млрд долл, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1,7% - до 16,086 млрд долл., импорт - на 9,3% - до 16,76 млрд долл.

Госстат уточняет, что в апреле по сравнению с мартом-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,7% – до $4 млрд, импорта – сократился на 14,4%, до $3,836 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2020 было позитивным и составило 169 млн долл, тогда как в марте – отрицательные сальдо составило 505 млн долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,96 (в январе-апреле-2019 – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

МинПром

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