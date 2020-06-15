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Moody's ожидает падения украинской экономики на 4,5%

15.06.20 17:07
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует спад реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году.

"Moody's ожидает, что экономика – из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабый внешний спрос и более низкие денежные переводы - резко сократится в этом году. Ожидается, что экономический рост постепенно восстановится со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году", – говорится в сообщении агентства о повышении рейтинга Украины до уровня "B3" с "Caa1" с прогнозом рейтингов "стабильный".

По оценкам агентства, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП. "В следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще остается вызовом", – добавляют эксперты.

Они уточняют, что финансирование от МВФ и других МФО составит в этом году $8,6 млрд, или 6% ВВП.

По мнению Moody's, настроения инвесторов по отношению к Украине хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам правительство будет полагаться на финансирование на внутреннем долговом рынке, поясняется в релизе. Агентство добавляет, что хотя внутренний рынок госзайма и продолжает развиваться, он по-прежнему предоставляет лишь ограниченные возможности для замены внешнего финансирования, особенно в случае если финансирование от МФО будет задержано, как это ранее уже происходило в предыдущих программах МВФ.

МинПром

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