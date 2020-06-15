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Повышение акцизов на дизтопливо приведет к подорожанию продуктов

15.06.20 16:59
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Аграрии просят Президента Украины Владимира Зеленского не допустить введения таможенной пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, в результате которого аграрии дополнительно потратят около 2 млрд гривен, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания. Открытое обращение к Президенту опубликовано на сайте Аграрного союза Украины.

В Аграрном союзе призвали Президента и премьер-министра вмешаться в ситуацию и не допустить принятия Межведомственной комиссией по международной торговле при Минэкономики разрушительного для экономики решения о введении пошлины на импортируемое дизтопливо и сжиженный газ.

"В случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к подорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные расходы аграриев на дизельное топливо могут вырасти до 1,9 млрд гривен. Соответственно стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому будут нести убытки", – отмечено в документе.

Аграрии напомнили, что в этом году Украина оказалась в крайне тяжелом положении: засуха, мировой кризис и пандемия COVID-19. Из-за всех перечисленных факторов осенью страна может столкнуться с повышением цен на продукты питания.

"Однако этого мало отдельным, приближенным к власти, олигархам. Прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, компании "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Укртатнафта" инициировали введение пошлины на дизель и сжиженный газ. На этой неделе решение по их заявлению должна принять Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – подчеркнул Аграрный союз Украины.

Этого, считают авторы обращения, допустить нельзя. Подобное страна уже проходила в 2019 году, когда после введения пошлин на дизтопливо и сжиженный газ все поставщики подняли цены на эти виды топлива.

"В итоге, страну ждет инфляция, вызванная только аппетитами олигархов. И это – в дополнение к засухе, мировому кризису и пандемии COVID-19. Это нескрываемое олигархическое мародерство!" – резюмировали аграрии.

МинПром

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