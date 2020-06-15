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Автогаз в рознице подорожал до 11 грн/литр

15.06.20 16:17
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Розничные сети за выходные (12–15 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 9 коп./л, до 11,06 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», пишет enkorr.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 10,21–10,26 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 35 коп./л — с 10,05 до 10,40 грн/л и в Днепропетровской (+ 25 коп.л) — до 10,45 грн/л.

Сети АЗК WOG и ОККО откорректировали цены на 6–7 коп./л, SOCAR повысила на 46 коп./л (11,78 грн/л).

Сети «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Авантаж 7», «Параллель», Chipo, Motto и другие увеличили цены на 5–20 коп./л (см. табл.).

Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) — с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной — 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня – 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.

МинПром

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