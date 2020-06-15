Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экспорт еврозоны в апреле упал до минимума за 9 лет

15.06.20 15:51
печать
размер текста:

Экспорт еврозоны в апреле упал до минимального объема с февраля 2011 года, поскольку пандемия коронавируса вызвала резкое сокращение глобального спроса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Экспорт товаров рухнул на 29,3% относительно апреля прошлого года и составил 136,6 млрд евро, по данным статуправления Европейского союза. В том числе поставки за рубеж промышленного и транспортного оборудования упали на 43,1%.

Импорт уменьшился на 24,8% - до 133,7 млрд евро.

Профицит внешней торговли еврозоны в апреле составил 2,9 млрд евро по сравнению с 15,5 млрд евро за тот же месяц годом ранее. В марте текущего года показатель равнялся 28,2 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали апрельский профицит на уровне 15,9 млрд евро, сообщает Trading Economics.

В январе-апреле экспорт еврозоны упал на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 703,3 млрд евро, импорт - на 9,3%, до 646,3 млрд евро.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:17
Автогаз в рознице подорожал до 11 грн/литр
15:08
В апреле украинские металлурги увеличили поставки чугуна в Турцию
14:33
В январе-мае Ferrexpo увеличила производство окатышей на 6%
13:57
В Украине растет количество безработных
13:27
Кабмин согласился с проведенной МВФ оценкой падения украинской экономики
12:56
Trafigura ожидает дефицита на мировом рынке меди
12:33
Страны ЕС одобрили новые квоты на импорт стали
11:58
Украинской власти пора спасать металлургию
11:42
Производство автомобилей в мае рухнуло в 4 раза
11:06
В мае цена импортного газа для украинских предприятий упала ниже 100 долл.
10:56
Промпроизводство в Китае снизилось на 2,8%
10:30
Зеленский поддержал импорт удобрений в Украину
10:04
Moody's повысило рейтинг Украины до B3
09:50
Казахстан закрылся от иностранного порожняка
09:03
Цены на нефть начали неделю падением
08:53
Австралия начала расследовать импорт стальной ленты из Вьетнами и КНР
08:07
Промышленное производство в ЕС снизилось до уровня середины 90-х
12.06.20
18:33
Шахтеры Доброполья 20 июня пойдут маршем на Киев
18:02
Национальный банк перестал нуждаться в валюте
17:57
За год цены на заправках снизились на треть
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!