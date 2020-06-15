В январе-мае Ferrexpo увеличила производство окатышей на 6%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-мае 2020 года нарастила производство товарных окатышей на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 млн тонн.
Согласно промежуточной декларации о дивидендах за 2020 год, обнародованной Ferrexpo на Лондонской бирже в понедельник, промежуточные дивиденды составят 6,6 цента США, подлежащих выплате 3 июля 2020 года акционерам в реестре по состоянию на 19 июня 2020 года.
При этом отмечается, что группа продолжает демонстрировать высокие результаты. Так, производство окатышей по состоянию на 31 мая 2020 года выросло на 6% по сравнению с первыми пятью месяцами 2019 года. Вирус COVID-19 до настоящего времени не оказал вредного воздействия на операции. По состоянию на 31 мая 2020 года объемы продаж компании увеличились примерно на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
"Более высокие продажи были обусловлены высокими производственными показателями, сокращением запасов и способностью группы компенсировать более низкий спрос в Европе за счет увеличения продаж до Азии. Цены на железную руду остаются стабильными с начала года, в то время как более низкие ставки фрахта и производственные затраты компенсировали более низкие премии на окатыши", - констатируется в декларации.