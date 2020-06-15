В январе-мае Ferrexpo увеличила производство окатышей на 6% Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-мае 2020 года нарастила производство товарных окатышей на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 млн тонн.



Согласно промежуточной декларации о дивидендах за 2020 год, обнародованной Ferrexpo на Лондонской бирже в понедельник, промежуточные дивиденды составят 6,6 цента США, подлежащих выплате 3 июля 2020 года акционерам в реестре по состоянию на 19 июня 2020 года.



При этом отмечается, что группа продолжает демонстрировать высокие результаты. Так, производство окатышей по состоянию на 31 мая 2020 года выросло на 6% по сравнению с первыми пятью месяцами 2019 года. Вирус COVID-19 до настоящего времени не оказал вредного воздействия на операции. По состоянию на 31 мая 2020 года объемы продаж компании увеличились примерно на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



"Более высокие продажи были обусловлены высокими производственными показателями, сокращением запасов и способностью группы компенсировать более низкий спрос в Европе за счет увеличения продаж до Азии. Цены на железную руду остаются стабильными с начала года, в то время как более низкие ставки фрахта и производственные затраты компенсировали более низкие премии на окатыши", - констатируется в декларации.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



