В Украине растет количество безработных Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел., сообщила Государственная служба занятости.



Согласно данным Госслужбы, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.



Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел - до 430,4 тыс. чел.



Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.



По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.



"Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн", - отметила пресс-служба ведомства.



МинПром



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