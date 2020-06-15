Trafigura ожидает дефицита на мировом рынке меди Дефицит меди на мировом рынке усилится после эпидемии коронавируса, так как спрос на этот металл сократится в меньшей степени, чем предложение из-за перебоев в работе медных рудников в странах Латинской Америки. С таким прогнозом выступил Костас Бинтас, возглавляющий отдел по торговлю медью в транснациональной трейдерской компании Trafigura Group.



По его словам, в 2019 г. оборот в торговле медью составил у Trafigura 4,35 млн. т – больше, чем у любой другой компании в мире. Она получает сведения от участников рынка по всему миру.



Как отмечает Костас Бинтас, на мировом рынке меди начал проявляться эффект отложенного спроса. А в перспективе потребление этого металла возрастет. Во многих странах частью антикризисной стратегии является стимулирование развития альтернативной энергетики и производства электромобилей, что потребует дополнительных объемов меди. По его оценкам, в ближайшее десятилетие спрос на этот металл будет увеличиваться, в среднем, на 3,4% в год.



Между тем, из-за эпидемии коронавируса многие рудники в странах Латинской Америки приостановили работу на 1-2 месяца. Причем карантинные мероприятия там могут возобновиться. В частности, в Чили профсоюзы призвали государственную компанию Codelco временно закрыть ряд своих предприятий из-за недостаточного уровня санитарно-эпидемиологической безопасности, приведшей к смерти нескольких сотрудников компании от коронавируса.



Согласно расчетам Trafigura, в январе-мае мировое потребление меди сократилось на 900 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако производство меди в концентрате за это время уменьшилось на 400 тыс. т, а поступления вторичного металла в виде лома сократилось на 700 тыс. т. И в дальнейшем дефицит будет только обостряться.



Пока что эксперты по-разному оценивают перспективы мирового рынка меди на текущий год. В частности, International Wrought Copper Council (IWCC) в мае прогнозировал избыток предложения этого металла в 285 тыс. т с дальнейшим ростом до 675 тыс. т в 2021 г. А нидерландский ING Bank в начале июня не исключал возникновения дефицита.



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