Страны ЕС одобрили новые квоты на импорт стали

По данным СМИ, 20 из 27 стран ЕС, на которые приходится 92% производства стали в Евросоюзе, проголосовали за новый порядок квотирования импорта стальной продукции, предложенный Европейской комиссией в конце мая.
Как ожидается, окончательное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в конце июня и, таким образом, вступит в силу с 1 июля.
В соответствие с новым порядком, в ЕС вводятся страновые квоты на поставки горячекатаного проката. По данным S&P Global Platts, такие индивидуальные лимиты получат Турция, Россия, Индия, Южная Корея и Сербия.
Изменения, предложенные Европейской комиссией, также предусматривают переход от годовых квот к квартальным. Вводятся ограничения на использование свободных квот другими странами.
Решение Европейской комиссии было негативно воспринято региональной металлургической ассоциацией Eurofer. Она выступала за более радикальные ограничения импорта, в частности, за существенное уменьшение квот. Однако в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. лимиты увеличиваются на 3% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.