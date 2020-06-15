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Страны ЕС одобрили новые квоты на импорт стали

15.06.20 12:33 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным СМИ, 20 из 27 стран ЕС, на которые приходится 92% производства стали в Евросоюзе, проголосовали за новый порядок квотирования импорта стальной продукции, предложенный Европейской комиссией в конце мая.

Как ожидается, окончательное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в конце июня и, таким образом, вступит в силу с 1 июля.

В соответствие с новым порядком, в ЕС вводятся страновые квоты на поставки горячекатаного проката. По данным S&P Global Platts, такие индивидуальные лимиты получат Турция, Россия, Индия, Южная Корея и Сербия.

Изменения, предложенные Европейской комиссией, также предусматривают переход от годовых квот к квартальным. Вводятся ограничения на использование свободных квот другими странами.

Решение Европейской комиссии было негативно воспринято региональной металлургической ассоциацией Eurofer. Она выступала за более радикальные ограничения импорта, в частности, за существенное уменьшение квот. Однако в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. лимиты увеличиваются на 3% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

МинПром

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