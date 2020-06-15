Украинской власти пора спасать металлургию Украинская власть должна предпринять ряд шагов направленных на спасение отечественной металлургии. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Меморандум, который Правительство подписало с производителями «зеленой энергии», не идеален. Но это важный шаг навстречу бизнесу. И сигнал: власть слышит предпринимателей, если те очень громко кричат. Теперь пора спасать металлургию. Иначе, "сказочке конец" наступит еще до начала зимы", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что металлургия делит 1-2 место с сельским хозяйством по валютной выручке (а это стабильность гривны), также металлурги обеспечивают 12,5% поступлений в ПФ (а это пенсии), в отрасли работает почти 200 тыс. квалифицированных специалистов (безработица здесь равна рост социальной нагрузки на бюджет).



Он также напомнил, что на сегодняшний день Украина имеет 30%-е падение производства в отрасли и 70%-ю загрузку мощностей. "Если металлургия упадет еще больше, экономику уйдет в крутое пике и никакие кредиты МВФ ее не спасут. Дальше, - сотни тысяч обозленных украинцев, оставшихся без работы в разгар местных выборов", - подчеркнул нардеп.



М.Магомедов считает, что для спасения металлургии власть должна вернуть ренту на железную руду на ее прежний уровень – 8%, исключить из налогообложения акцизным налогом базовые/индустриальные масла, расширить перечень объектов промышленности, на которые распространяются льготы а также прекратить попытку дополнительного налогообложения нерезидентов, что может привести к параличу инвестиционной деятельности.



"Это то немногое, что может быстро изменить Верховная Рада и акцептировать Кабинет Министров. Чтобы помочь отрасли по-настоящему, Правительство должно сесть за стол переговоров с металлургами. Здесь нужен свой Меморандум на время кризиса. Иначе, потеряем отрасль", - предостерегает М.Магомедов.



МинПром



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