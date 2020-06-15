Промпроизводство в Китае снизилось на 2,8%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 c начала года промышленное производство в Китае сократилось на 2,8%, следует из данных Государственного статистического управления КНР.
Общая прибыль промышленных предприятий с января по апрель сократилась на 27,4% и составила 1259,8 млрд юаней. При этом в мае общая прибыль выросла на 4,4% в годовом соотношении и на 1,5% в месячном. Динамика промышленного производства в мае оказалась на 2,1 пункта выше, чем за период с января по апрель.
В целом авторы статистики делают вывод о стабилизации ситуации в отрасли. "Возобновление работы, производства, деловой активности и рынка неуклонно продвигалось, производство и спрос улучшались, занятость и цены были в целом стабильными, накапливались позитивные изменения и постепенно восстанавливалось национальное хозяйство",— говорится в сообщении.
Ранее власти КНР сообщили о падении с начала года экспорта Китая. В условиях пандемии он упал на 7,7%, а импорт на 8,2% (по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года).