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Промпроизводство в Китае снизилось на 2,8%

15.06.20 10:56
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 c начала года промышленное производство в Китае сократилось на 2,8%, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

Общая прибыль промышленных предприятий с января по апрель сократилась на 27,4% и составила 1259,8 млрд юаней. При этом в мае общая прибыль выросла на 4,4% в годовом соотношении и на 1,5% в месячном. Динамика промышленного производства в мае оказалась на 2,1 пункта выше, чем за период с января по апрель.

В целом авторы статистики делают вывод о стабилизации ситуации в отрасли. "Возобновление работы, производства, деловой активности и рынка неуклонно продвигалось, производство и спрос улучшались, занятость и цены были в целом стабильными, накапливались позитивные изменения и постепенно восстанавливалось национальное хозяйство",— говорится в сообщении.

Ранее власти КНР сообщили о падении с начала года экспорта Китая. В условиях пандемии он упал на 7,7%, а импорт на 8,2% (по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года).

МинПром

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