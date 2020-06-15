Промпроизводство в Китае снизилось на 2,8% В условиях пандемии коронавируса COVID-19 c начала года промышленное производство в Китае сократилось на 2,8%, следует из данных Государственного статистического управления КНР.



Общая прибыль промышленных предприятий с января по апрель сократилась на 27,4% и составила 1259,8 млрд юаней. При этом в мае общая прибыль выросла на 4,4% в годовом соотношении и на 1,5% в месячном. Динамика промышленного производства в мае оказалась на 2,1 пункта выше, чем за период с января по апрель.



В целом авторы статистики делают вывод о стабилизации ситуации в отрасли. "Возобновление работы, производства, деловой активности и рынка неуклонно продвигалось, производство и спрос улучшались, занятость и цены были в целом стабильными, накапливались позитивные изменения и постепенно восстанавливалось национальное хозяйство",— говорится в сообщении.



Ранее власти КНР сообщили о падении с начала года экспорта Китая. В условиях пандемии он упал на 7,7%, а импорт на 8,2% (по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года).



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



