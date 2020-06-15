Казахстан закрылся от иностранного порожняка С 15 июня Казахстан вводит запрет на въезд на свою сеть всех порожних собственных и арендованных полувагонов всех сторонних железнодорожных администраций, включая РФ, пишет газета "Коммерсант".



Издание ссылается телеграмму председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств—участников Содружества (орган, координирующий работу железнодорожных администраций стран с "российской" шириной колеи) Виктора Попова от 11 июня, а также обращение в совет и. о. первого зампреда правления "Казахстан темир жолы»" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана") Каната Альмагамбетова.



В письме Альмагамбетова объясняются причины введения запрета. Это инфраструктурные ограничения пропускной способности сети, значительное увеличение количества порожних вагонов, не востребованных к погрузке, ежесуточное наличие более 240 временно отставленных от движения поездов, а также проведение летних работ по содержанию верхнего строения пути.



Вместе с тем источник, знакомый с результатами внутреннего анализа КТЖ, объясняет запрет другими соображениями. Он говорит о большом скоплении "чужих" вагонов на сети КТЖ.



По его словам, по оценкам КТЖ, из-за переброски вагонов с сети ОАО РЖД на казахстанскую сеть погрузка сторонних железнодорожных администраций в 2020 году увеличится на 30%. В анализе говорится о демпинге со стороны РФ: цена аренды российских вагонов — 4,64 тыс. тенге за вагон в сутки, парка "Казтемиртранса" (КТТ, на 100% принадлежит КТЖ) — 8,5 тыс. тенге. (800 руб. и 1,47 тыс. руб. соответственно). Введение запрета, рассказывает он, позволит обеспечить контроль ценовой политики на казахстанской сети, а также сократить растущий невостребованный парк КТТ. По оценке Argus, в июне стоимость привлечения полувагонов в Казахстане снизилась до $15–18 за сутки с $17–20 в мае, или на 10–12%.



Как говорит заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Максим Кононов, услуги российских операторов обходятся казахстанским грузоотправителям значительно дешевле, чем аналогичные услуги КТТ. "Экспортерам угля, например, это позволяет экономить около 2,5 долл. за тонну при перевозках в порты Балтийского и Черного моря",— рассказал он. По информации АГМП, экспортеры казахстанского угля с начала года неоднократно просили КТЖ и КТТ снизить ставки на полувагоны, но КТТ продолжает рассчитывать их «исходя из уже далеко не рыночной ставки их суточной аренды в 8,3–8,5 тыс. тенге в сутки (без НДС)».



МинПром



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