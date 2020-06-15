Цены на нефть начали неделю падением

Цены на нефть снизились более чем на 2% в понедельник из-за опасений, что новые вспышки коронавируса в Китае и США могут оказать давление на восстановление спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,97% до $37,58 за баррель к 08:26 по киевскому времени, на WTI - сбавили 4,27% до $34,71 за баррель, передает Reuters.
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине также усилили беспокойство о второй волне эпидемии.
“Восстановление спроса на нефть уже считается длительным процессом, и новая волна случаев, безусловно, вызовет опасения, что восстановление спроса может занять даже больше времени, чем предполагалось изначально”, - пишут аналитики ING Economics.
Организация стран-экспортеров нефти и партнеры, группа, известная как ОПЕК+, сокращает добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а в начале июня договорилась продлить эти сокращения на месяц до конца июля.
Мониторинговый комитет во главе с ОПЕК встретится в четверг, чтобы обсудить текущие рекордные сокращения и проанализировать, выполнили ли участники сделки свои обязательства, однако никаких решений приниматься не будет, сообщили пять источников в ОПЕК+.
Ирак, не соблюдавший сделку в полной мере, договорился с крупными нефтяными компаниями страны углубить сокращения добычи нефти в июне, сообщили в воскресенье Рейтер люди, работающие на месторождениях.
Позднее министр нефти страны сообщил, что в июне страна будет экспортировать в среднем 2,8 миллиона баррелей нефти в сутки.