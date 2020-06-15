Цены на нефть начали неделю падением Цены на нефть снизились более чем на 2% в понедельник из-за опасений, что новые вспышки коронавируса в Китае и США могут оказать давление на восстановление спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,97% до $37,58 за баррель к 08:26 по киевскому времени, на WTI - сбавили 4,27% до $34,71 за баррель, передает Reuters.



Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине также усилили беспокойство о второй волне эпидемии.



“Восстановление спроса на нефть уже считается длительным процессом, и новая волна случаев, безусловно, вызовет опасения, что восстановление спроса может занять даже больше времени, чем предполагалось изначально”, - пишут аналитики ING Economics.



Организация стран-экспортеров нефти и партнеры, группа, известная как ОПЕК+, сокращает добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а в начале июня договорилась продлить эти сокращения на месяц до конца июля.



Мониторинговый комитет во главе с ОПЕК встретится в четверг, чтобы обсудить текущие рекордные сокращения и проанализировать, выполнили ли участники сделки свои обязательства, однако никаких решений приниматься не будет, сообщили пять источников в ОПЕК+.



Ирак, не соблюдавший сделку в полной мере, договорился с крупными нефтяными компаниями страны углубить сокращения добычи нефти в июне, сообщили в воскресенье Рейтер люди, работающие на месторождениях.



Позднее министр нефти страны сообщил, что в июне страна будет экспортировать в среднем 2,8 миллиона баррелей нефти в сутки.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



