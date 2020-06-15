Австралия начала расследовать импорт стальной ленты из Вьетнами и КНР Австралийская антидемпинговая комиссия начала расследование по импорту стальной упаковочной ленты из окрашенного проката вьетнамского и китайского производства.



Инициатором расследования выступила местная компания Signode Packaging Group Australia, которая обвиняет конкурентов из двух стран в демпинге и получении незаконных экспортных субсидий.



Как утверждает Signode, ее затраты растут с 2016 г., но конкуренция со стороны импорта не дает ей возможности повысить цены на свою продукцию. В результате прибыль компании от операций на внутреннем рынке с 2016 по 2019 г. упала на 80%.



В то же время вьетнамские официальные представители отмечают, что с 2016 по 2019 г. продажи окрашенной металлической ленты местного производства снизились в Австралии всего на 3%, в то время как ее импорт сократился в 2017-2019 гг. на 10-25%. По мнению вьетнамских специалистов, проблемы Signode заключаются в снижении объемов экспорта, а не в конкуренции со стороны импорта.



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