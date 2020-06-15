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Промышленное производство в ЕС снизилось до уровня середины 90-х

15.06.20 08:07
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В апреле 2020 года промышленное производство в странах ЕС из-за карантинных мер резко снизилось и достигло самых низких за последние примерно 25 лет показателей, передает DW.

Из-за пандемии коронавируса в промышленности стран Европы зафиксирован рекордный спад. В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе - на 17,3%, без учета сезонных колебаний, сообщает европейское статистическое ведомство Евростат. Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат. Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сильнее всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 года). Наименьшие потери понесли такие страны, как Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем 2019 г. соответственно). В Германии промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Евросоюз состоит из 27 стран, 19 из которых имеют общую валюту евро. Из-за карантинных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, в странах Европы, как и во многих других государствах мира, была приостановлена работа фабрик и заводов.

МинПром

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