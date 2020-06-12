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Шахтеры Доброполья 20 июня пойдут маршем на Киев

12.06.20 18:33
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Сегодня во время собрания на площади Арутюнова в Доброполье горняки решились на проведение масштабной акции протеста с походом в столицу 20 июня. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.

По его словам, принятию данного решения предшествовали длительные переговоры на местном и всеукраинском уровне. "К сожалению, проблемы угольной отрасли решаются слишком медленно. Поэтому горняки решительно настроены добиваться вывода угольных предприятий из режима простоя и выплаты миллиардной задолженности по заработной плате", - сказал С.Магера.

"Как народный депутат от Донецкой области я поддерживаю требования горняков. Я знаю, что члены энергетического комитета, в частности, моя коллега Виктория Гриб, держат этот вопрос на контроле. К сожалению, не всё зависит только от народных депутатов. Но, поверьте, делается всё возможное для того, чтобы шахты вернулись к работе. Создан Антикризисный штаб. Утвержден новый энергобаланс, который, к сожалению, не выполняется. Поэтому сейчас стоит задача - заставить всех игроков энергорынка его соблюдать. А возможно уже начать штрафовать тех, кто его игнорирует. Угольная отрасль должна работать! Уверен, что нам удастся решить эту задачу!", - заявил народный депутат.

Как сообщалось, с 1 июня шахтеры "Добропольеугля" проводят уличные акции с требованием возобновить работу предприятий. В среду их представители встречались с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, а вчера Донбасс посетили депутаты из энергетического комитата Верховной Рады.

МинПром

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