Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ТЭС могут заставить использовать преимущественно уголь

12.06.20 17:23 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По ее словам, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - отметила министр.

О.Буславец считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Министр привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:33
Шахтеры Доброполья 20 июня пойдут маршем на Киев
18:02
Национальный банк перестал нуждаться в валюте
17:57
За год цены на заправках снизились на треть
17:45
Экономика Украины после пандемии будет приходить в себя не менее 3 лет
17:03
Правительство утвердило продление работы ПУУ после 1 июля
16:45
Кабмин сегодня подаст в Раду законопроект о реструктуризации зеленого тарифа
16:26
Министр экономики не поддерживает 2 этап пенсионной реформы в Украине
16:22
Минсельхоз США снизил прогноз по сбору пшеницы в Украине
16:06
Украина может вновь выйти на рынок еврооблигаций в 4 квартале
15:49
Турция повысила импорт украинского г/к проката на 34%
15:34
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 27%
15:15
Украина получила первый транш от МВФ
15:04
Автогаз впервые за полтора года подорожал до 50% от цены А-95
15:01
Своими доходами Нафтогаз обязан реформам, а не тарифам – Коболев
14:56
В апреле британская экономика рухнула на 20%
14:45
Новые лицензии обеспечат добычу сырья ОГХК на 10 лет
14:28
В Берлине опасаются, что санкции против Севпотока-2 затронут госведомства
14:13
Экс-менеджера УЗ подозревают в нанесении ущерба в 850 млн грн
13:56
Кризис в металлургии может привести к кризису власти - мнение
13:35
МВФ прогнозирует курс 30 грн за доллар
11.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!