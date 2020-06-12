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Минсельхоз США снизил прогноз по сбору пшеницы в Украине

12.06.20 16:22
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Министерство сельского хозяйства США на 1,5 млн тонн ухудшило прогноз урожая пшеницы в Украине до 26,5 млн тонн.

Согласно июньскому прогнозу, это на 9% меньше, чем производство пшеницы в предыдущем сезоне, которое достигло 28 миллионов тонн. Также на 1,5 млн тонн снижен прогноз по экспорту пшеницы из Украины - до 17,5 млн тонн.

Снижение прогноза объясняется засушливыми погодными условиями – особенно в Одесской области, на долю которой приходится 8% производства пшеницы. "Условия для роста растений на начало июня в Одессе самые худшие с 2007 года", - сказано в отчете.

Как известно, в 2019 году Украина собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн тонн. Урожай пшеницы также был рекордным – 28,2 млн т, а экспорт в 2019/2020 МГ составит около 20,5 млн т.

МинПром

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