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Кабмин сегодня подаст в Раду законопроект о реструктуризации зеленого тарифа

12.06.20 16:45 , Укринформ
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Правительство сегодня внесет в Верховную Раду законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа, который был подготовлен на основе меморандума с производителями энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом во время брифинга, посвященного 100 дням правительства, сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает Укринформ.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства был одобрен подготовленный министерством законопроект, который имплементирует все обязательства, которые есть в меморандуме - со стороны государства и со стороны инвесторов. У нас еще есть время для технико-юридических правок, сегодня постараемся внести его как правительственный в Верховную Раду и будем быстро работать с комитетами, чтобы еще до каникул законопроект был принят. С 1 июля или чуть позже мы сможем начать работу", - рассказала О.Буславец.

По ее словам, меморандум подписали большинство ассоциаций и инвесторов возобновляемой энергетики.

"Я надеюсь, что завтра к нам присоединятся те ассоциации, которые разделяют философию меморандума", - сказала О.Буславец.

Она напомнила, что документ предусматривает ряд преимуществ для государства и одновременно учитывает интересы инвесторов.

"Благодаря имплементации (норм законопроекта - ред.) будет уменьшена нагрузка на рынок электрической энергии на 7 млрд ежегодно в течение срока поддержки производителей ВИЭ до 2030 года. Всего за этот период государство сэкономит более 2 млрд евро", - подчеркнула О.Буславец.

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июня подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

МинПром

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