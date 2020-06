Украина может вновь выйти на рынок еврооблигаций в 4 квартале

Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд долл. Такие цифры заложены в меморандум Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе stand by.



"Макропрогноз (macroframework) предполагает, что Украина вернется на рынки в четвертом квартале 2020 года… Он не предполагает приток нерезидентов на внутренний рынок облигаций в оставшуюся часть 2020 года", – такую оценку приводят в документах и эксперты Фонда.



Они указывают, что кризис COVID-19 сначала закрыл рынки для отдельных стран с развивающейся экономикой, однако с сокращением суверенного спрэда в Украине такое возвращение на рынок реально.



МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.



Предполагается, что, помимо 2,1 млрд долл. первого транша stand by, Киев сможет получить еще по 700 млн долл. второго и третьего транша, 1 млрд долл. - от Всемирного банка и 1,116 млн долл. - от ЕС (500 млн евро из них уже поступили в Украину).



Согласно меморандуму, в первом квартале 2021 года Украина может разместить еврооблигации еще на 1,5 млрд долл., а к концу года – еще на 1,5 млрд долл.



Помимо этого, во втором квартале поступит второй траншей новой макрофинпомощи ЕС примерно на 550 млн долл. На середину мая по программе stand by также запланирован четвертый транш в 560 млн долл., а на середину октября – заключительный пятый на 980 млн долл.



В отношении внутреннего рынка ОВГЗ в документах заявлены планы сокращения в этом году чистого выпуска валютных бумаг на 1,18 млрд долл, а в первом полугодии следующего года – еще на 269 млн долл.



