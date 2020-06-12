Турция повысила импорт украинского г/к проката на 34%

Турция в январе-апреле увеличила импорт горячекатаного проката из Украины на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 172,5 тыс. т.
Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на Турецкий статистический институт (TUIK).
При этом в апреле Турция сократила импорт г/к проката из Украины на 18,7% по сравнению с апрелем 2019-го – до 23,5 тыс. т.
В целом за январь-апрель этого года Турция сократила импорт г/к проката на 63,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 1,03 млн т.
В денежном выражении импорт составил 467,1 млн долл., что на 29% ниже, чем в январе-апреле 2019-го.
За четыре месяца Турция импортировала г/к прокат преимущественно из России – 326,4 тыс. т (32% в общем объеме); Украины – 172,5 тыс. т (17%); Франции – 125,4 тыс. т (12%).
Напомним, что Еврокомиссия официально начала антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката из Турции.
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