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Своими доходами Нафтогаз обязан реформам, а не тарифам – Коболев

12.06.20 15:01 , Укринформ
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Повышение тарифов на газ дало меньший эффект на финансовые результаты НАК "Нафтогаз Украины", чем проведение реформ в вопросах импорта газа и транзита по территории Украины.

Об этом во время дискуссии "Энергочетверг" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

"Главная составляющая нашего успеха - кардинальное изменение принципа отношений в вопросах как импорта, так и транзита газа по территории Украины. В первую очередь, это отказ от посредников, отказ от кабального контракта с "Газпромом", расширение и приведение к текущим значениям возможностей импорта из ЕС, диверсификация и прозрачность", - подчеркнул А.Коболев.

Он подчеркнул, что именно перечисленные факторы являются драйверами финрезультатов "Нафтогаза".

"Изменение тарифообразования для "Нафтогаза" дало меньший эффект, чем изменение формата отношений в части импорта и транзита", - отметил А.Коболев.

Как сообщалось, за январь-май 2020 года предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты 31 млрд грн налогов и сборов.

По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн.

МинПром

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