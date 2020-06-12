Своими доходами Нафтогаз обязан реформам, а не тарифам – Коболев Повышение тарифов на газ дало меньший эффект на финансовые результаты НАК "Нафтогаз Украины", чем проведение реформ в вопросах импорта газа и транзита по территории Украины.



Об этом во время дискуссии "Энергочетверг" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.



"Главная составляющая нашего успеха - кардинальное изменение принципа отношений в вопросах как импорта, так и транзита газа по территории Украины. В первую очередь, это отказ от посредников, отказ от кабального контракта с "Газпромом", расширение и приведение к текущим значениям возможностей импорта из ЕС, диверсификация и прозрачность", - подчеркнул А.Коболев.



Он подчеркнул, что именно перечисленные факторы являются драйверами финрезультатов "Нафтогаза".



"Изменение тарифообразования для "Нафтогаза" дало меньший эффект, чем изменение формата отношений в части импорта и транзита", - отметил А.Коболев.



Как сообщалось, за январь-май 2020 года предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты 31 млрд грн налогов и сборов.



По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



