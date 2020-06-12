Своими доходами Нафтогаз обязан реформам, а не тарифам – Коболев

Повышение тарифов на газ дало меньший эффект на финансовые результаты НАК "Нафтогаз Украины", чем проведение реформ в вопросах импорта газа и транзита по территории Украины.
Об этом во время дискуссии "Энергочетверг" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.
"Главная составляющая нашего успеха - кардинальное изменение принципа отношений в вопросах как импорта, так и транзита газа по территории Украины. В первую очередь, это отказ от посредников, отказ от кабального контракта с "Газпромом", расширение и приведение к текущим значениям возможностей импорта из ЕС, диверсификация и прозрачность", - подчеркнул А.Коболев.
Он подчеркнул, что именно перечисленные факторы являются драйверами финрезультатов "Нафтогаза".
"Изменение тарифообразования для "Нафтогаза" дало меньший эффект, чем изменение формата отношений в части импорта и транзита", - отметил А.Коболев.
Как сообщалось, за январь-май 2020 года предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты 31 млрд грн налогов и сборов.
По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн.