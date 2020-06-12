Новые лицензии обеспечат добычу сырья ОГХК на 10 лет Для получения новых разрешений по разработке месторождений АО "Объединенная горно-химическая компания" и Государственная служба геологии и недр Украины создадут совместные рабочие группы. Договоренность об этом была достигнута во время встречи руководства ОГХК и Госгеонедр. Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.



"Одной из важнейших проблем ОГХК является получение разрешений на разработку новых месторождений. В ходе переговоров с Госгеонедр нам удалось согласовать план действий относительно получения спецразрешений на пользование недрами на новых участках Межиречного месторождения ильменитовых руд", - сообщил заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Артур Сомов.



Новые лицензии обеспечат добычу сырья как минимум на 10 лет вперед.



Как отмечает пресс-служба, получение лицензий на использование новых участков Межречного месторождения станет залогом долгосрочного развития Иршанского ГОКА, который является составной частью ОГХК.



Напомним, государственное предприятие ОГХК, которое является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, создано в 2014 году.



В состав ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.



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