В Берлине опасаются, что санкции против Севпотока-2 затронут госведомства

В правительстве Германии опасаются, что новые санкции против "Северного потока-2" , которые планируют ввести в США, могут затронуть немецкие госведомства.
Frankfurter Allgemeine Zeitung цитирует внутренний документ Министерства экономики ФРГ, в котором говорится, что американский законопроект "может увязать технические действия государственных ведомств с завершением строительства или вводом в эксплуатацию газопровода".
"Если санкции будут направлены и против ведомств (дружественных) правительств или против правительств, то это станет новшеством", - сказано в тексте документа.
В Минэкономики Германии исходят из того, что в этот раз охват американских санкций будет гораздо шире и что потенциальной целью санкций станет "намного большее число немецких и европейских предприятий".
Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".
Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Т.Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.