Экс-менеджера УЗ подозревают в нанесении ущерба в 850 млн грн Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения "Укрзализныци". Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму в 854 млн грн.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Как отметили правоохранители, служебная халатность топ-чиновника привела к незаконной добычи 340 тыс. кубических метров полезных ископаемых общенационального значения. Добыча происходила путем подрывов.



"Служебная халатность должностного лица повлекла тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов в сфере охраны окружающей среды. На территории подразделений АО "Укрзализныця" осуществлялась добыча полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тыс. кубических метров добыли путем подрыва месторождений", - сообщили в МВД.



Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.



МинПром



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