Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экс-менеджера УЗ подозревают в нанесении ущерба в 850 млн грн

12.06.20 14:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения "Укрзализныци". Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму в 854 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, служебная халатность топ-чиновника привела к незаконной добычи 340 тыс. кубических метров полезных ископаемых общенационального значения. Добыча происходила путем подрывов.

"Служебная халатность должностного лица повлекла тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов в сфере охраны окружающей среды. На территории подразделений АО "Укрзализныця" осуществлялась добыча полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тыс. кубических метров добыли путем подрыва месторождений", - сообщили в МВД.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:49
Турция повысила импорт украинского г/к проката на 34%
15:34
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 27%
15:15
Украина получила первый транш от МВФ
15:04
Автогаз впервые за полтора года подорожал до 50% от цены А-95
15:01
Своими доходами Нафтогаз обязан реформам, а не тарифам – Коболев
14:56
В апреле британская экономика рухнула на 20%
14:45
Новые лицензии обеспечат добычу сырья ОГХК на 10 лет
14:28
В Берлине опасаются, что санкции против Севпотока-2 затронут госведомства
13:56
Кризис в металлургии может привести к кризису власти - мнение
13:35
МВФ прогнозирует курс 30 грн за доллар
13:06
Worldsteel прогнозирует снижение спроса в развитых странах на 17%
12:55
Кабмин подаст в Раду доработанную программу своей деятельности
12:44
Предприятия ГМК сохранили для сотрудников программы мотивации
12:27
Власти решили перекроить административную карту Украины
11:58
Несмотря на кризис, предприятия ГМК не увольняют рабочих
11:45
Нафтогаз предложил новые условия для восстановления истощенных скважин
11:31
Экономика Европы погрузилась в глубокую рецессию
11:06
Антиколомойский закон обжаловали в КСУ
10:45
Арабская компания купила контрольный пакет акций в терминале ТИС
10:40
В Украине растет конкуренция за рабочие места
11.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!