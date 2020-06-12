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МВФ прогнозирует курс 30 грн за доллар

12.06.20 13:35 , Бизнес Цензор
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Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до 130,3 млрд долл., что выводит на среднегодовой курс 30 грн/долл. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) содержится в опубликованным им материалах в связи с выделением Украине новой программы stand by.

МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах – до 154,7 млрд долл. со 130,9 млрд долл. при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/долл. с 27,2 грн/долл.

По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/долл., а в 2022 году – до 28,6 грн/долл., после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/долл.

В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-205 гг. По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.

С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/долл.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/долл, однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/долл.

Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/долл., что облегчит выполнение госбюджета.

МинПром


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