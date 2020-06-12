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Кризис в металлургии может привести к кризису власти - мнение

12.06.20 13:56
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Если государство не придет на помощь металлургам, в крупных городах Юго-Востока возникнут очаги социальной напряженности. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

При этом С.Магера напомнил, что именно избирателям из этой части Украины Владимир Зеленский фактически обязан своим президентством.

"Ситуация серьезная. Как известно, Юго-Восток – это металлургия. Крупные меткомбинаты находятся в Мариуполе, Запорожье, Днепре, в Кривом Роге и Каменском. Загружены они сейчас едва ли на две трети, хотя раньше стабильно держали уровень 90%. Производство в отрасли упало на 30% и продолжает падать. В мире резко упал спрос на металл. Плюс наша власть на половину увеличила пошлину на железную руду. Мало того, что украинский металл теперь сложнее продавать, так он еще стал менее привлекательным по цене", - подчеркнул он.

С.Магера предостерегает,что через несколько месяцев меткомбинаты могут остановится поскольку работать станет не просто выгодно. "Как вы думаете, за кого на местных выборах проголосуют доведенные до отчаяния, потерявшие работу люди?", - сказал он.

"Вопрос риторический. По последствия, скорее всего, будут реальными. Кризис в металлургии может оказаться "шахом" для "слуг народа". А по правилам шахматного искусства, за ним непременно последует "мат"", - резюмировал он.

МинПром

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