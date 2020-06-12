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Кабмин подаст в Раду доработанную программу своей деятельности

12.06.20 12:55 , УНИАН
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Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил доработанную версию программы своей деятельности, а также отменил свое предыдущее решение об утверждении первого варианта документа, который не получил поддержки в парламенте.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, сегодня же программа будет направлена в Верховную Раду. 

"Подготовлена версия программы действий правительства 2.0, назовем её так. Она отработана с комитетами, за базу взяты предвыборные программы президента и партии "Слуга народа", взяты указы президента, наработки Кабинета министров, совместные наработки комитетов Верховной Рады. Документ структурирован, учитывает абсолютно все векторы развития страны", - сказал он.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты изрядно раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

МинПром


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